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الولايات المتحدة.. 10 جرحى بانفجار في مبنى تابع لمؤسسة الغاز والكهرباء في بالتيمور

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الولايات المتحدة.. 10 جرحى بانفجار في مبنى تابع لمؤسسة الغاز والكهرباء في بالتيمور
Reuters
صورة تعبيرية
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أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص إثر انفجار فى مبنى تابع لمؤسسة بالتيمور للغاز والكهرباء "BGE" وسط مدينة بالتيمور الأمريكية.

وقالت هيئة إدارة الإطفاء أن الجرحى الـ10 في حالة خطيرة، مشيرة إلى أن الانفجار أدى إلى انهيار جزئي في سقف المبنى.

وأوضحت أنه تم إنقاذ حوالي 21 شخصا من داخل المبنى ويعمل رجال الإطفاء على معاينة الطابق الأخير للتأكد من عدم وجود أشخاص بالداخل.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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