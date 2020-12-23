الولايات المتحدة.. 10 جرحى بانفجار في مبنى تابع لمؤسسة الغاز والكهرباء في بالتيمور

أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص إثر انفجار فى مبنى تابع لمؤسسة بالتيمور للغاز والكهرباء "BGE" وسط مدينة بالتيمور الأمريكية.

وقالت هيئة إدارة الإطفاء أن الجرحى الـ10 في حالة خطيرة، مشيرة إلى أن الانفجار أدى إلى انهيار جزئي في سقف المبنى.

وأوضحت أنه تم إنقاذ حوالي 21 شخصا من داخل المبنى ويعمل رجال الإطفاء على معاينة الطابق الأخير للتأكد من عدم وجود أشخاص بالداخل.

BCFD on a scene of an explosion with a partial roof collapse in the 100 block of W. Fayette St. At least 10 people have been transported to area hospitals; 9 in critical condition and 1 in serious condition. Media staging area at W. Fayette St. and N. Charles St. pic.twitter.com/eq5kqUDFCB — Baltimore Fire (@BaltimoreFire) December 23, 2020

المصدر: وسائل إعلام أمريكية