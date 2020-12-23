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واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين وكيانات رسمية في بيلاروس

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واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين وكيانات رسمية في بيلاروس
Sputnik Viktor Tolochko
عناصر لأجهزة الأمن خلال مظاهرات في مينسك
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أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين ومؤسسات حكومية وأمنية في بيلاروس.

وأعلنت الخزانة الأمريكية في بيان لها عن إدراج نائب وزير الداخلية وقائد الشرطة الجنائية البيلاروسية غينادي كازاكيفيتش على القائمة السوداء، محملة إياه المسؤولية عن قمع المتظاهرين المعارضين للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

كما تضم قائمة العقوبات اللجنة المركزية البيلاروسية لتنظيم الانتخابات والاستفتاءات، والمديرية العام للشؤون الداخلية التابعة للجنة التنفيذية في مينسك، وفريق "ألفا" الخاص بمكافحة الإرهاب، ووحدة المهام الخاصة لشرطة مينسك.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن فرض قيود على منح التأشيرات لـ39 شخصا لتورطهم في "تقويض الديمقراطية في بيلاروس"، علاوة على 63 شخصا قد تم إدراجهم على هذه القائمة سابقا.

المصدر: RT + تاس

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