إسرائيل.. اكتشاف 4 حالات كورونا من السلالة الجديدة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا من السلالة المتحورة المسجلة مؤخرا في إنجلترا، بعد فحوصات أجريت بالمختبر المركزي للفيروسات.

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ولفتت الوزارة إلى أن 3 من الحالات التي تم رصدها تعود لقادمين من إنجلترا، وهي تخضع للعزل في أحد الفنادق، وأن هناك حالة أخرى قيد التحقيق.

وأكدت الوزارة أنها تراقب كل حالة وستقوم بتحديث الأنباء حولها وفقا لذلك.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 382,487 بينما تم تسجيل 3,136 حالة وفاة، حسب موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم.

المصدر: RT