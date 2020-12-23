البنك الإفريقي للتصدير: القارة تحتاج 9 مليارات دولار لتوفير اللقاحات

قال كبير الاقتصاديين بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد هيبوليت فوفاك، إن القارة تحتاج إلى نحو 9 مليارات دولار للحصول على ما يكفي من لقاحات "كوفيد-19" ووقف الجائحة.

وأفاد المسؤول بأن الوصول إلى إمدادات اللقاح يمثل مشكلة أكبر في ظل السباق العالمي للحصول عليها.

وقال لـ"رويترز": "البنك ومؤسسات أخرى لتمويل التنمية تعمل مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد".

وأضاف أن الدول الإفريقية لا تستطيع منافسة الحكومات الأكثر ثراء التي أمنت إمدادات كبيرة من اللقاح.

وتابع: "إذا ترك الإمداد بلقاحات كوفيد-19 للسوق، ستحصل دول نامية كثيرة على حصص صغيرة، بما يشمل إفريقيا. حتى إذا كان لدى إفريقيا 100 مليار دولار، فإننا لن نتمكن من الحصول على جرعات كافية".

وتشير تقديرات البنك إلى أن إفريقيا ستحتاج إلى إنفاق نحو 5.8 مليار دولار لشراء اللقاحات ونحو 3.3 مليار دولار لتوصيلها حتى تحقق هدف تطعيم 60 بالمئة على الأقل من 1.3 مليار إفريقي بدءا من العام المقبل.

وسيأتي جزء من التمويل من "تحالف كوفاكس" العالمي الذي تشارك منظمة الصحة العالمية في إدارته ويهدف إلى ضمان تمكين الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح بشكل عادل.

المصدر: رويترز