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مسنّة عمرها 90 عاما أول من يتلقى تطعيم كورونا في سويسرا

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مسنّة عمرها 90 عاما أول من يتلقى تطعيم كورونا في سويسرا
Reuters
أشخاص يصطفون أمام موقع اختبار COVID-19 في مستشفى في زيورخ
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أصبحت مسنّة تعيش في دار للمسنين في مقاطعة لوسرن بسويسرا وتبلغ من العمر 90 عاما، أول من يتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا في سويسرا اليوم الأربعاء.

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ووزع الجيش السويسري أول دفعة من اللقاحات المضادة لكورونا في أنحاء البلاد وتشمل 107 آلاف جرعة.

ومن المقرر توزيع الجرعات الأولى من اللقاح على المقاطعات لتطعيم السكان الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس ومنهم من تزيد أعمارهم عن 75 عاما والمصابون بالأمراض.

المصدر: رويترز

 

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