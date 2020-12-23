هونغ كونغ.. الإفراج عن قطب الإعلام جيمي لاي بشروط صارمة

سمح لقطب الإعلام والناشط في هونغ كونغ جيمي لاي (73 عاما) بمغادرة السجن بشروط صارمة، بعد أن أفرجت عنه محكمة هونغ كونغ العليا بكفالة اليوم الأربعاء بعد احتجازه 20 يوما.

وبالإضافة إلى الإقامة الجبرية، يجب أن يترك لاي وديعة بقيمة 1.3 مليون دولار أمريكي.

واتهم الناشط بالتزوير، وذلك في أوائل ديسمبر الجاري، وبعد وقت قصير اتهم بانتهاك قانون الأمن الجديد في هونغ كونغ.

ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة من المحاكمة يوم 16 أبريل المقبل، علما أنه إذا أدين جيمي لاي فإنه سيواجه السجن مدى الحياة.

المصدر: وكالات