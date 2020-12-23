وزير المالية الإيطالي يستبعد إسقاط الحكومة

استبعد وزير المالية والاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتييري إمكانية حل حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، معربا عن ثقته في أن الجميع سيكونون أهلا للمسؤولية.

وأشار غوالتييري القيادي في الحزب الديمقراطي بتصريح للقناة السابعة، إلى أن "حدوث أزمة حكومية أثناء جائحة كورونا سيكون أمرا متناقضا حقا، ولكنه لن يحدث".

وكان ماتيو رينزي زعيم حزب "إيطاليا حية" المنشق عن الحزب الديمقراطي هدد بإسقاط حكومة كونتي، متهما الأخير بممارسة سياسة حكم الرجل الواحد وعدم إشراك أحزاب الائتلاف الحاكم والبرلمان في النقاش حول كيفية الاستفادة من موارد صندوق التعافي الأوروبي التي ستخصص لإيطاليا وتبلغ 209 مليارات يورو.

المصدر: وكالة "آكي"