الولايات المتحدة تشتري 100 مليون جرعة جديدة من لقاح "فايزر"

ذكرت صحيفة "بولتيكو" أن شركتي "فايزر" و"بيونتيك" ستوفران 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا للولايات المتحدة بحلول الصيف بعد مفاوضات مطولة حول الكمية التي يمكن أن يتم تقديمها.

وتضاعف الاتفاقية البالغة قيمتها 1.95 مليار دولار الطلب الأمريكي الإجمالي للقاح إلى 200 مليون جرعة.

وقالت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" إن بإمكانهما توفير 70 مليون جرعة بحلول 30 يونيو 2021، مع تسليم 30 مليون جرعة متبقية بحلول نهاية يوليو.

وذكرت شبكة "CNN" أن شركتي "فايزر" و"موديرنا" تعملان على اختبار لقاحهما المضاد لفيروس كورونا، على سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا.

المصدر: "بولتيكو" + RT