اهتمام في النمسا ومنظمات أممية بلقاح "سبوتنيك V"

قالت سفارة روسيا في فيينا، إن الاهتمام بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكوفيد-19، أخذ يظهر في النمسا، وفي منظمات الأمم المتحدة في فيينا، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف مصدر في السفارة، لمراسل "تاس" تعليقا على ما ذكرته وسائل إعلام نمساوية حول بدء التطعيم في المبنى السكني للسفارة، وتلقي السفارة عددا كبيرا من الطلبات بخصوص بالتطعيم باللقاح الروسي: "تبدي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة الموجودة في فيينا، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاهتمام باللقاح الروسي. لكن لم يتم البدء بأي تطعيم في المبنى السكني للسفارة. يسعدنا بالطبع الاهتمام الكبير باللقاح الروسي، لكن يجب أن نعلمكم أن السفارة الروسية في فيينا ليس لديها لقاح أو مؤسسات طبية تابعة لها. الخدمات من هذا النوع، من حيث المبدأ، لا تتعلق بأنشطة البعثات الدبلوماسية".

وأشار الدبلوماسيون الروس، إلى أن التطعيم باللقاح الروسي سيصبح ممكنا، فقط بعد حصوله على ترخيص من المؤسسات النمساوية المختصة.

المصدر: تاس