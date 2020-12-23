"نحن في حصار".. قراء يابانيون يدقون ناقوس الخطر بسبب دورية روسية صينية

استقبل قراء صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية بخوف نبأ تنفيذ طائرات استراتيجية روسية وصينية دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

إقرأ المزيد

وبحسب أحد القراء فإن الوقت قد حان لليابان كي "تدق ناقوس الخطر بشأن أراضيها الهامشية مثل هوكايدو وكيوشو".

واعتبر قارئ آخر أن "اليابان في حصار"، فيما ناشد الثالث الولايات المتحدة عدم الإبطاء في توريد مقاتلات مستحدثة لطوكيو.

كما ذكر أحد قراء الصحيفة أن على اليابان "إسقاط مقاتلات روسيا بدلا من اعتراضها".

وفي وقت سابق قدم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تقريرا للرئيس فلاديمير بوتين، عن نجاح المهمة الجوية المشتركة بين روسيا والصين، والتي استغرقت أكثر من 10 ساعات. وأشار الوزير إلى أن القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية لم تنتهك أجواء أي دولة وأن الدورية المشتركة جرت في إطار تنفيذ خطة التعاون العسكري بين موسكو وبكين للعام 2020.

يذكر أن القوات الجوية اليابانية أرسلت مقاتلات من طراز "إف-15" لمرافقة الدورية الروسية الصينية بعد مراحل تحليقها.

المصدر: نوفوستي