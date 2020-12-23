تركيا.. حكم بالسجن على صحفي بتهمة "التجسس ومساعدة تنظيم إرهابي مسلح" أكثر من 27 عاما

أفاد محامي الصحفي التركي جان دوندار، اليوم الأربعاء، بأنه تم الحكم على موكله بالسجن 27 عاما و6 أشهر، بتهمة "التجسس ومساعدة تنظيم إرهابي مسلح".

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ورأى المحامي أن الحكم "له دوافع سياسية".

وأعلن محامو رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" السابق عن رفضهم حضور الجلسة الأخيرة لمحاكمته، وقالوا في بيان مكتوب قبيل الجلسة: "لا نريد أن نشارك في ممارسة تضفي الشرعية على حكم سياسي مقرر مسبقا".

وتم تأجيل إصدار الحكم، بعد أن طلب محامو دوندار في وقت سابق من هذا الشهر، استبدال القاضي لضمان نزاهة المحاكمة، حيث رفضت المحكمة الطلب.

كما اعتبرت محكمة في اسطنبول دوندار هاربا، وصادرت كل أصوله في تركيا.

جدير بالذكر أن دوندار يعيش حاليا في ألمانيا، وكان يواجه أحكاما بالسجن لما يصل إلى 35 عاما بتهمة دعم الإرهاب والتجسس السياسي أو العسكري، إذ صدر حكم على دوندار وزميله آردام جول في عام 2016، بالسجن خمس سنوات، بسبب نشرهما تسجيل فيديو يظهر في ما يبدو أن "المخابرات التركية تهرب سلاحا إلى سوريا"، وأفرج عنهما فيما بعد لحين الاستئناف.

المصدر: "رويترز"