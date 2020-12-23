المعارضة في أرمينيا تقترح إنشاء قاعدة عسكرية روسية ثانية في البلاد

قال إدمون ماروكيان رئيس كتلة "أرمينيا الساطعة" في البرلمان، إنه يجب على بلاده توقيع اتفاقية أمنية جديدة مع روسيا تتضمن إنشاء قاعدة عسكرية روسية ثانية في سيونيك المتاخمة لأذربيجان.

وأضاف ماروكيان زعيم حزب "أرمينيا الساطعة" المعارض: "يجب أن تتم الإشارة بشكل خاص في الاتفاقية الجديدة، إلى موضوع أمن منطقة سيونيك. وفي هذا الصدد، نعتبر أنه من المهم جدا البدء بمفاوضات عاجلة حول نشر قاعدة عسكرية روسية جديدة في منطقة سيونيك. وستدعم هذه القاعدة العسكرية من جهة نشاط قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ. ومن ناحية ستضمن السلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة ".

وشدد البرلماني الأرمني، على أن "تجربة القاعدة العسكرية الروسية رقم 102 في كيومري، تعتبر الضمانة لفعالية هذه الآلية الأمنية. فقد ضمنت هذه القاعدة، على مدى عقود حرمة الحدود الأرمنية- التركية".

ووصف ماروكيان، الاتفاقية الجديدة المحتملة بين أرمينيا وروسيا، بالتاريخية. وقال: "يمكن أن تعتبر هذه الوثيقة بمثابة دليل على الصداقة التي امتدت لقرون بين شعوبنا، وحماية القيم المشتركة، ومكافحة التهديدات القائمة".

المصدر: تاس