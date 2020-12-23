تركيا تنقب عن الطاقة بعيدا عن المناطق المتنازع عليها مع اليونان

أصدرت تركيا إشعارا بحريا لسفينة التنقيب "أوروتش رئيس" يحجز لأول مرة منطقة للتنقيب داخل جرفها القاري، بعيدا عن المناطق المتنازع عليها مع اليونان شرق البحر المتوسط حتى 15 يونيو 2021.

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وحجزت تركيا منطقة جنوب سواحلها، لمدة تقارب ستة أشهر.

واعتبر محللون المنطقة الجغرافية المحددة ومدة المسح بمثابة بادرة حسن نية من تركيا قد تفتح الباب أمام استئناف المحادثات الاستكشافية مع اليونان، من أجل تلافي العقوبات التي تطالب أثينا بفرضها على تركيا.

ووفقا للإعلان البحري، ستستمر السفينتان التابعتان لسلاح البحرية "أتامان" و"جينجيجان" في مرافقة سفينة التنقيب في شرق المتوسط.

وكان الإشعار البحري الأخير لتركيا يحجز منطقة لسفينة "أوروتش رئيس" حتى 29 نوفمبر 2020 تقول اليونان إنها ضمن جرفها القاري.

وعادت "أوروتش رئيس" إلى ميناء أنطاليا قبل أقل من أسبوعين على انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي التي أجلت مناقشة فرض عقوبات على تركيا حتى مارس القادم.

المصدر: جريدة زمان التركية