إيطاليا تسعى لموقف أوروبي في قضيتي ريجيني وزكي

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه سيطلب من نظرائه الأوروبيين اتخاذ موقف بشأن قضيتي مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وسجن الناشط الحقوقي المصري باتريك جورج زكي.

ولفت دي مايو، في حديث إلى صحيفة "إل فاتو كواتيديانو" الإيطالية اليوم الأربعاء، إلى أنه "في 25 يناير المقبل، الذي يصادف ذكرى اختفاء ريجيني في القاهرة، سيعقد مجلس الشؤون الخارجية الأوروبية اجتماعا، وسنطلب فيه من جميع الدول أن تتخذ موقفا سواء حيال ريجيني، أو بشأن زكي، طالب الماجستير المصري في جامعة بولونيا الإيطالية، والناشط في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المسجون في القاهرة منذ فبراير الماضي.

وقال دي مايو إن وزارة الخارجية الإيطالية تعمل في صمت على قضايا ريجيني وزكي، وسخص ثالث يدعى تشيكو فورتي مسجون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة "آكي" الإيطالية إنه "على الرغم من الرفض المصري بحجة عدم توفر الأدلة، يسعى القضاء الإيطالي إلى محاكمة 4 من عناصر الأمن القومي المصري، غيابيا على الأرجح، بتهمة الضلوع في إخفاء وتعذيب ومقتل ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016".

المصدر: آكي