إيران تؤكد عدم رصد السلالة الجديدة لكورونا في البلاد

قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إنه لم يتم رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا البريطاني، في إشارة إلى السلالة الجديدة من كوفيد-19 التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا.

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وأضاف وزير الصحة "لقد أوقفنا كافة رحلات الطيران القادمة من بريطانيا، ونرصد كافة المسافرين القادمين من بريطانيا بشكل غير مباشر، وحتى الآن لم نشهد أي أثر لفيروس كورونا البريطاني".

وأكد نمكي أن السلطات الصحية ستعلن بشفافية في حال رصد السلالة الجديدة للفيروس في الأراضي الإيرانية، مشيرا إلى أن بريطانيا تأخرت نحو شهرين في الإعلان عن السلالة.

وأكد وزير الصحة الإيراني أن عدد الوفيات تقلص بمقدار خمسين بالمائة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي منطقة حمراء في إيران من حيث تفشي الوباء.

المصدر: RT