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ماكرون يعرب عن تضامنه مع عائلات رجال الشرطة القتلى

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ماكرون يعرب عن تضامنه مع عائلات رجال الشرطة القتلى
Reuters GONZALO FUENTES
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن تضامن الشعب الفرنسي مع عائلات رجال الشرطة الذين قتلوا في "بوي دو دوم"، واصفا رجال الشرطة بـ"الأبطال".

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وقال ماكرون في "تويتر": "تدخلوا لإنقاذ امرأة من ضحايا العنف الأسري في بوي دو دوم،  ثلاثة رجال شرطة قتلوا، وأصيب رابع".

وأضاف: "الأمة تشارك العائلات في ألمها"، مشيرا إلى أن "القوات الفرنسية تخاطر بحياتها من أجل حماية الفرنسيين"، وتابع: "هؤلاء هم أبطالنا".

المصدر: RT

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