بكين: الطائرات الحربية الصينية والروسية لم تدخل المجال الجوي لكوريا الجنوبية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن "الطائرات الحربية الصينية والروسية، لم تدخل المجال الجوي لكوريا الجنوبية"، خلال دورية مشتركة بين البلدين بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان: "خلال هذا التدريب، التزمت الطائرات الحربية الصينية والروسية بشدة بالقانون الدولي، ولم تدخل المجال الجوي لكوريا الجنوبية".

جاء ذلك بعد أن أعلنت سيئول أنها دفعت بطائرات مقاتلة إلى التأهب، ردا على اقتحام منطقة تحديد دفاعها الجوي.

المصدر: "رويترز"