 
مباشر
عاجل
وزير خارجية قطر: ننظر لمسألة أمن الخليج كأولوية والتصعيد ليس في مصلحة أي طرف

بكين: الطائرات الحربية الصينية والروسية لم تدخل المجال الجوي لكوريا الجنوبية

أخبار العالم

بكين: الطائرات الحربية الصينية والروسية لم تدخل المجال الجوي لكوريا الجنوبية
Reuters RIA Novosti
3 قاذفات روسية من نوع "Tupolev Tu-95MS"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pf3f

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن "الطائرات الحربية الصينية والروسية، لم تدخل المجال الجوي لكوريا الجنوبية"، خلال دورية مشتركة بين البلدين بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

إقرأ المزيد
"توبوليف" الروسية تعدل دفعة جديدة من القاذفات الاستراتيجية

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان: "خلال هذا التدريب، التزمت الطائرات الحربية الصينية والروسية بشدة بالقانون الدولي، ولم تدخل المجال الجوي لكوريا الجنوبية".

جاء ذلك بعد أن أعلنت سيئول أنها دفعت بطائرات مقاتلة إلى التأهب، ردا على اقتحام منطقة تحديد دفاعها الجوي.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا