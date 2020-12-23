اليابان تعلن ازدياد صعوبة تقديم الرعاية الصحية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

كشف مسؤول ياباني الأربعاء، أن تقديم الرعاية الطبية للمرضى العاديين ومرضى كوفيد -19 في اليابان أصبح صعبا، حيث ارتفعت الإصابات اليومية إلى مستويات قياسية هذا الشهر.

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وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في بداية اجتماع لجنة حكومية: "أتفهم أن العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية، الذين يعملون بشكل يائس، مرهقون".

وأضاف قائلا إنه "يتلقى تقارير تفيد بأنه أصبح من الصعب التوفيق بين الاستجابات لفيروس كورونا وتقديم رعاية طبية منتظمة".

المصدر: رويترز