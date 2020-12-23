الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تقارب 18 مليونا والوفيات تتجاوز 318 ألفا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 17 مليونا و974303، بزيادة 183927 حالة عن الإحصاء السابق.

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وأضافت المراكز اليوم، أن عدد الوفيات زاد إلى 318569 بعد تسجيل 1725 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن إصابات كورونا الأسبوعية في العالم سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وأن نصف الإصابات في الأمريكتين.

المصدر: رويترز