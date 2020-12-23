بيلوسي تعلن استعداد الديمقراطيين لبحث زيادة المنح المالية على خلفية الوباء

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الديمقراطيين على استعداد للنظر بزيادة المنح المالية، من 600 دولار لألفي دولار للفرد، طالب الرئيس دونالد ترامب بها لتحفيز الاقتصاد.

وأضافت بيلوسي، في تغريدة على "تويتر": "رفض الجمهوريون مرارا الكشف عن المبلغ الذي يريده الرئيس كمنحة مالية مباشرة. وأخيرا، وافق الرئيس على 2000 دولار - الديمقراطيون مستعدون لطرح القضية للمناقشة هذا الأسبوع، للاتفاق عليه بالإجماع. هيا بنا لنفعل ذلك".

Republicans repeatedly refused to say what amount the President wanted for direct checks. At last, the President has agreed to $2,000 — Democrats are ready to bring this to the Floor this week by unanimous consent. Let’s do it! https://t.co/Th4sztrpLV — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 23, 2020

في وقت سابق، دعا ترامب في رسالة فيديو نشرت في صفحته على Twitter، المشرعين إلى تعديل مشروع الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2021 (التي بدأت في 1 أكتوبر)، وكذلك تعديل حزمة إجراءات تحفيز اقتصاد البلاد.

واعتبر ترامب، أن المنحة بقيمة 600 دولار لـ "دافعي الضرائب العاملين في البلاد" صغيرة للغاية.

وقال ترامب: "أطلب من الكونغرس تغيير الوثيقة وزيادة هذه [المدفوعات] القليلة بشكل يثير السخرية، من 600 دولار إلى 2000 دولار، أو 4000 دولار لكل أسرة".

المصدر: تاس