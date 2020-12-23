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"مؤسسة تمويل": يمكننا مضاعفة التمويل لأكبر دولة إسلامية إذا طورت علاقاتها مع إسرائيل

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Reuters ANTARA FOTO
مواطنون يحملون علم كبير لإندونيسيا
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أكد المدير التنفيذي لمؤسسة "تمويل التنمية الدولية الأمريكية"، آدم بوهلر، أن المؤسسة بإمكانها مضاعفة التمويل الذي تقدمه إلى إندونيسيا، إن قامت الأخيرة بتطوير علاقاتها مع إسرائيل.

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وقال مدير الوكالة الحكومية التي تستثمر في الخارج، خلال مقابلة مع موقع "بلومبرغ": "نحن نتحدث معهم عن ذلك، إن كانوا مستعدين لذلك، سنكون مستعدين أن نقدم لهم دعما ماديا أكثر مما نقوم به"، مشيرا إلى أنه لن يكون متفاجئا إذا ما قامت منظمته بتمويل إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم، بـ"مليار أو ملياري دولار إضافيين".

ولفت الموقع إلى أن قادة ومسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة يتوقعون انضمام مزيد من الدول إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، حيث تأمل واشنطن بانضمام سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، إلى هذه الاتفاقيات، فيما أشار بوهلر إلى أن تمويل مؤسسته لهذه الدولة سيكون مقيدا، وذلك لأنه غير مسموح لها الاستثمار مباشرة في دول ذات دخل مرتفع.

المصدر: "بلومبرغ"

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