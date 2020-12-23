منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا الأسبوعية بالعالم تسجل رقما قياسيا نصفها في الأمريكتين

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وأن نصف الإصابات في الأمريكتين.

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وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف، في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6% أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

وارتفعت الوفيات الجديدة 4 % أو حوالي 79 ألفا في الفترة نفسها.

المصدر: رويترز