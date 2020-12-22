تركيا.. توقيف 6 عراقيين يشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

أوقفت السلطات الأمنية التركية في ولاية صقاريا شمال غربي البلاد 6 مواطنين عراقيين يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش".

وذكر بيان صدر عن النيابة العامة في صقاريا، أنها "أوقفت 6 أجانب مشتبه بهم، بعد حصولها على معلومات تشير إلى قيامهم بأنشطة مسلحة في مناطق النزاعات، في إطار تحقيقاتها ضد التنظيم".

وأضاف البيان أن "أجهزة الشرطة أطلقت عملية مداهمة متزامنة وألقت القبض على المشتبهين الـ6".

وأوضح أن الشرطة عثرت على الكثير من المواد الرقمية، فضلا عن عدد من الوثائق الشخصية المزورة، خلال عملية البحث في منازل الموقوفين.

المصدر: "الأناضول"