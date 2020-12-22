الكنيست: إسرائيل تجري انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان بسبب خلاف على الميزانية

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ستجري انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان بسبب خلاف الميزانية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن البرلمان حلّ بعد الفشل في التوصل إلى تسوية في غياب اتفاق في اللحظة الأخيرة حول الميزانية.

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وأضافت أن البلاد تتجه نحو انتخابات برلمانية جديدة ستكون الرابعة خلال عامين تقريبا، مشيرة إلى أن الانتخابات ستجرى في نهاية شهر مارس 2021.

المصدر: وكالات