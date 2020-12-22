بايدن يعد باحتواء كورونا والعودة للحياة الطبيعية خلال الـ100 يوم الأولى من ولايته
Reuters LEAH MILLIS
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وعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأنه في الأيام المئة الأولى من ولايته، سيتم احتواء فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.
وقال بايدن في تغريدة على "تويتر": "في المئة يوم الأولى من إدارتي سأطلب من جميع الأمريكيين أن يرتدوا الكمامات، وسنوزع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، وسيتم إعادة فتح معظم المدارس".
وأضاف: "سنحتوي الفيروس ونعود لحياتنا الطبيعية".
In the first 100 days of my administration, we will:— Joe Biden (@JoeBiden) December 22, 2020
- Ask all Americans to mask up
- Administer 100 million vaccine shots
- Get most schools back open
We’re going to contain the virus and get back to our lives.
المصدر: RT