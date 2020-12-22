بايدن يعد باحتواء كورونا والعودة للحياة الطبيعية خلال الـ100 يوم الأولى من ولايته

وعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأنه في الأيام المئة الأولى من ولايته، سيتم احتواء فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال بايدن في تغريدة على "تويتر": "في المئة يوم الأولى من إدارتي سأطلب من جميع الأمريكيين أن يرتدوا الكمامات، وسنوزع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، وسيتم إعادة فتح معظم المدارس".

وأضاف: "سنحتوي الفيروس ونعود لحياتنا الطبيعية".

In the first 100 days of my administration, we will:



- Ask all Americans to mask up

- Administer 100 million vaccine shots

- Get most schools back open



We’re going to contain the virus and get back to our lives. — Joe Biden (@JoeBiden) December 22, 2020

المصدر: RT