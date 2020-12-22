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"أسترازينيكا" تؤكد فعالية لقاحها ضد سلالة كورونا الجديدة

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Reuters
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أكدت شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" أن لقاحها ضد فيروس كورونا فعال ضد السلالة الجديدة من الفيروس، وأن الدراسات جارية للتحقق الكامل في تأثير الطفرة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الشركة لوكالة "رويترز" أن اللقاح يحتوي على المادة الجينية لبروتين فيروس SARS-CoV-2، ولا يبدو أن التغييرات في الشفرة الجينية التي شوهدت في هذه السلالة الفيروسية الجديدة تعدل بنية البروتين.

وكانت الشركة البريطانية أعلنت يوم الجمعة الماضي، بدء دمج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" مع لقاحها في تجاربها، بهدف رفع فعالية ونجاعة لقاحها ضد كورونا.

المصدر: "رويترز" + RT

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