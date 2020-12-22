الصحة الإسرائيلية تبحث عن مصابين بكورونا كانوا على متن رحلات من وإلى دبي وباريس

طالبت وزارة الصحة الإسرائيلية مسافري رحلات 17 و20 ديسمبر من وإلى دبي وباريس بالخضوع للحجر الصحي 14 يوما من موعد وصولهم، وإبلاغها بذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة في بيان لها: "يرجى ممن تواجد على متن هذه الرحلات الخضوع للحجر الصحّي بشكل فوري لمدة 14 يوما من يوم الهبوط وتعبئة نموذج حجر صحي عبر موقع وزارة الصحة، كما ينصح بإجراء فحص كورونا بأقرب وقت من أجل سلامتكم وسلامة من حولكم".

وأضافت: "على المتواجدين في خارج البلاد الخضوع للحجر الصحي وإبلاغ السلطات الصحية المحلية بذلك".

المصدر: RT + "موقع كل العرب"