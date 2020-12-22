محكمة إسبانية تخلي سبيل الروسي كازانسكي المتهم بالاختلاس في بلاده

أخلت محكمة إسبانية سبيل المدير السابق لمؤسسة "ساليوت" الصناعية الروسية غريغوري كازانسكي المطلوب للعدالة الروسية، في قضية اختلاس المال العام.

وأوضحت محكمة كتالونيا العليا في مدينة برشلونة الإسبانية لوكالة "نوفوستي" الروسية أن أحد القضاة أخلى سبيل كازانسكي بأمر من المحكمة الوطنية الإسبانية التي تعتبر الجهة المختصة بالنظر في قضايا مطلوبي "الإنتربول".

ولم تتمكن وكالة "نوفوستي" من الحصول على توضيح من المحكمة بشأن وضع كازانسكي أو ما إذا تم فرض أي قيود عليه حتى المرافعات في قضيته.

يذكر أن كازانسكي اعتقل بإقليم كتالونيا الإسباني حيث يقيم ويمتلك منزلا.

ووجهت إليه في روسيا تهمة اختلاس 91 مليون روبل (نحو 1.2 مليون دولار)، وهو لم يحضر جلسة محاكمته في روسيا عام 2019 بذريعة "العلاج" في إسبانيا.

وأصدرت النيابة الروسية مذكرة اعتقال بحقه غيابيا، وفي وقت لاحق مذكرة اعتقال دولية عبر "الإنتربول".

المصدر: نوفوستي