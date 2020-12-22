وسائل إعلام يونانية: إخطار الملاحة التركي يغطي المنطقة المفتوحة لخلجان أنطاليا والجرف القاري التركي

قالت وسائل إعلام يونانية، إن الإخطار الملاحي التركي عن نشاط سفينة البحث "الريس عروج" التركية، يغطي حتى الآن المنطقة المفتوحة لخلجان أنطاليا والجرف القاري التركي.

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وأعلنت تركيا الثلاثاء تمديد مهام سفينة "الريس عروج" للتنقيب في شرق المتوسط بإصدارها إخطار "نافتكس" جديدا بالمنطقة حتى 15 يونيو المقبل.

وبحسب الإعلان ستواصل "الريس عروج" مهامها في شرق المتوسط ترافقها سفينتا "أتامان"، و"جنكيزخان".

وكانت مدة الإخطار السابق لسفينة "الريس عروج" قد انتهت في 29 نوفمبر الماضي.

المصدر: وكالات