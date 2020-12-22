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إفريقيا الوسطى.. المتمردون يسيطرون على مدينة بامباري جنوب البلاد

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إفريقيا الوسطى.. المتمردون يسيطرون على مدينة بامباري جنوب البلاد
Goran Tomasevic
الجماعات المسلحة في إفريقيا الوسطى - أرشيف
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أكد مسؤولون حكوميون في جمهورية إفريقيا الوسطى أن المتمردين استولوا على مدينة بامباري جنوب البلاد.

ويأتي تطور الأحداث الأخير في الوقت الذي أعلنت فيه الجماعات المتمردة الثلاث الرئيسية العاملة في البلاد أنها توحد قواها ضد الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 27 ديسمبر.

وقال رئيس البلدية أبيل ماتشيباتا: "مدينة بامباري تحت سيطرة الجماعات المسلحة.. ولا توجد مظاهر عنف ضد السكان".

من جهته، أكد مسؤول حكومي كبير أن "المتمردين استولوا على 4 أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان، والتي تبعد بمسافة 380 كيلومترا شمال شرقي العاصمة بانغي".

واتهمت الحكومة السبت الماضي الرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه بالتحضير لمحاولة انقلاب.

المصدر: "نوفوستي"

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