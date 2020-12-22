تايوان تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ أبريل

أعلنت تايوان عن أول إصابة محلية بفيروس كورونا منذ أبريل، وذلك للمرة الأولى منذ 250 يوما.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في تايوان، فإن المصابة امرأة في الثلاثينات من عمرها وكانت على اتصال بحالة إيجابية أخرى بين 8 و12 ديسمبر.

كما أبلغت عن تسجيل ثلاث حالات إصابة وافدة من الفلبين، مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الجزيرة إلى 770.

وآخر إصابة منقولة محليا سجلت في تايوان كانت في 12 أبريل.

المصدر: "فوربس"