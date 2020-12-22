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إثيوبيا تدعو اللاجئين بالسودان للعودة إلى تيغراي

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إثيوبيا تدعو اللاجئين بالسودان للعودة إلى تيغراي
Reuters
نازحون من إقليم تيغراي
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دعا نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي مكونين المواطنين من إقليم تيغراي اللاجئين في السودان للعودة إلى الإقليم، مؤكدا استعداد الحكومة لتسهيل عودتهم الطوعية وتقديم الدعم اللازم.

وأكد مكونين التزام إثيوبيا بدعم السودان في هذه الفترة الانتقالية والعمل في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، منبها إلى أن التصعيد من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وتعطيل الأنشطة اليومية للشعبين.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الوفد الإثيوبي برئاسة نائب رئيس وزراء إثيوبيا ووزير الخارجية ديميكي ميكونين.

وتأتي زيارة الوفد الإثيوبي ضمن ترتيبات استئناف اجتماعات اللجنة السياسية العليا للحدود بين البلدين التي بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين.

المصدر: وكالات + RT

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