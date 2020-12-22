مكتب نتنياهو ينشر مكالمته مع قبطاني طائرة الوفد الإسرائيلي الأمريكي الذي هبط في الرباط

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير تحدث مع قبطاني الطائرة وأعضاء الوفد الإسرائيلي الأمريكي الذين هبطوا في الرباط اليوم.

وقال بنيامين نتنياهو: "مرحبا بكم.. إن الحديث معكم مؤثر جدا.. هذه عبارة عن رحلة جوية تاريخية، وانفراج آخر باتجاه السلام، بمعنى السلام الحقيقي، الذي يتسم بالاحترام المتبادل وينطلق من القوة، والسلام مقابل السلام".

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وأضاف: "أؤكد أن الكلام يدور عن أربع اتفاقيات سلام في غضون أربعة أشهر.. إننا نصنع عصرا جديدا من السلام، والازدهار والأمل لمنطقتنا، ولشعوبنا ولمستقبلنا، وأرجو تبليغ تحياتي لملك المغرب الذي يقوم بشيء تاريخي".

وتابع: "نحن نغير مستقبل شعبينا اللذين كانا مرتبطين ببعضهما البعض بشكل رائع أصلا، لكن الرحلات الجوية المباشرة، وفتح المكاتب وكل ما سيأتي لاحقا يرمز إلى بداية عصر من السلام الممتاز.. أحيي ملك المغرب على قراره الذي يعني الكثير جدا بالنسبة لنا جميعا".

المصدر: RT + وكالات