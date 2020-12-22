كولومبيا تطرد دبلوماسيين روسيين

أفادت وسائل إعلام كولومبية نقلا عن مصادر رسمية بأن سلطات البلاد طردت اثنين من الدبلوماسيين الروس للاشتباه بممارستهما التجسس.

ونقلت صحيفة "إيل تييمبو" الكولومبية عن مصادرها أن الدبلوماسيين اللذين كانا يعملان في كولومبيا منذ أكثر من سنتين، عملا على تجنيد مخبرين وجمع معلومات عسكرية، إضافة إلى معلومات سرية حول استخراج الموارد الطبيعية.

وحسب الصحيفة، فإن الروسيين قد غادرا البلاد ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من السلطات الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد رفضت في وقت سابق اتهامات مماثلة موجهة إلى دبلوماسييها في بلدان أخرى، وأكدت أنها لا تمارس أي نشاط خبيث أو تدخلات في الشؤون الداخلية للدول، وتراعي التقيد التام بالقانون الدولي.

المصدر: نوفوستي