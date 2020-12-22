مراكز أمريكية: 2020 قد يكون أكثر الأعوام دموية في الولايات المتحدة

رجحت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يكون عام 2020 أكثر الأعوام دموية بتاريخ الولايات المتحدة، حيث قد يصل معدل الوفيات إلى أكثر من 3 ملايين بحلول نهاية ديسمبر.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الأرقام الأولية تشير إلى أن الولايات المتحدة ستسجل ما لا يقل عن 3.2 مليون وفاة بحلول نهاية عام 2020، بزيادة حوالي 400 ألف عن عام 2019، معظمها ناتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز"، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 319 ألف حالة وفاة بكورونا حتى اليوم الثلاثاء، وأكثر من 18 مليون إصابة بالفيروس.

المصدر: "The Hill"