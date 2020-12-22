الولايات المتحدة تتيح دخول المسؤولين السودانيين

أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرارا بإلغاء الإعلان الرئاسي رقم 6958 الذي كان يحظر دخول المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين أراضي الولايات المتحدة.

وجاء في بيان بومبيو: "وفقا للمادة 5 من الإعلان الرئاسي رقم 6958، المؤرخ 22 نوفمبر 1996، ارتأينا أن تعليق دخول أعضاء أو مسؤولي حكومة السودان وأفراد القوات المسلحة السودانية إلى الولايات المتحدة لم يعد ضروريا ويجب إنهاؤه، في ضوء إنهاء القيود الواردة في قراري مجلس الأمن رقم 1054 و1070، والتحول الكبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه السودان بعد تشكيل الحكومة الانتقالية السودانية الجديدة بقيادة مدنية".

وكانت القيود قد فرضت عام 1996 على دخول المسؤولين السودانيين مدنيين أو عسكريين إلى الولايات المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والعقوبات الدولية على السودان.

المصدر: وسائل إعلام سودانية