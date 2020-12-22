روسيا تعلن إرسال عدد إضافي من الخبراء العسكريين إلى إفريقيا الوسطى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء اليوم الثلاثاء، أن موسكو أرسلت عددا إضافيا من خبرائها العسكريين إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وأخطرت الأمم المتحدة بذلك.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان للوزارة أن روسيا وفي إطار مساعدة إفريقيا الوسطى على تعزيز قدراتها الدفاعية استجابت لطلب حكومتها وأرسلت 300 خبير إضافي إلى هذا البلد لتدريب جنود الجيش الوطني.

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أحال بلاغا بهذا الشأن إلى لجنة الجزاءات الخاصة بإفريقيا الوسطى في مجلس الأمن الدولي.

وجاء في البيان أيضا أن القوات التابعة لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى والتي تنشط في تنسيق وثيق مع وحدات الجيش الحكومي هناك، تشارك في صد هجمات الزمر المسلحة غير الشرعية هناك.

المصدر: إنترفاكس