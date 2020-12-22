مسؤول مخابراتي أمريكي يطلب إحاطة حول الهجوم السيبراني

طلب رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف الحصول على إحاطة من الوكالات الأمريكية بشأن الهجوم السيبراني الذي تعرضت له شبكات الحكومة الأمريكية مؤخرا.

وقال شيف إن الأخبار من شركة "فاير آي" للأمن السيبراني مقلقة بشكل خاص لأنها أشارت إلى أن دولة سرقت معلومات بأدوات متقدمة يمكن أن تساعدها في شن هجمات في المستقبل على الولايات المتحدة.

وقبل أيام، زعمت وسائل إعلام أمريكية بأن قراصنة "متصلين بالدولة الروسية" وقفوا وراء اختراق كبير استهدف عددا من المؤسسات في الولايات المتحدة، الأمر الذي نفاه الكرملين.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو غير ضالعة في هجمات القراصنة على مؤسسات وشركات حكومية أمريكية، مشددا على أن "أي اتهامات بتورط روسيا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وتعد على الأغلب استمرارا لرهاب روسيا الأعمى، والذي يتم اللجوء إليه في أي حادث".

المصدر: "رويترز" + RT