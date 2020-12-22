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داوود أوغلو: تفتيش النساء عاريات في السجون التركية وصمة عار

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داوود أوغلو: تفتيش النساء عاريات في السجون التركية وصمة عار
Reuters
رئيس حزب "المستقبل" التركي أحمد داوود أوغلو
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طالب رئيس حزب "المستقبل" التركي أحمد داوود أوغلو بمحاسبة المسؤولين عن تفتيش النساء عاريات في السجون، مشيرا إلى أن إثبات ذلك يمكن من خلال فحص كاميرات المراقبة بالسجون.

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وقال: "إذا كنت في السلطة اليوم سواء بمنصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي منصب آخر، سوف أتصل بهؤلاء النساء على الفور، وإذا ثبت ما كشفن عنه سيتم حساب المسؤول".

وأوضح داود أوغلو أنه شاهد الفيديوهات التي كشفت فيها نساء عن تعرضهن للتفتيش عاريات في السجن، مضيفا "أنه إذا كان الرئيس هو معين من لا معين له فعليه أن يدعو هؤلاء النساء ويستمع لشكواهن، بغض النظر عن انتماءاتهن السياسية".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية

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