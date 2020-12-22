وزير الصحة الإسرائيلي: لا مفرّ من الإغلاق العام

قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتاين إن إسرائيل في وضع حرج ولا خيار أمامها سوى الإغلاق العام للمرة الثالثة، بعد تسجيل ما يزيد عن 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد.

وقال ادلشتاين خلال حملة تطعيم في دار لرعاية المسنين: "لقد فاتنا القطار ولا مفر من الإغلاق. الوضع حرج وأهدرنا وقتا ثمينا".

وأضاف: "عدد الإصابات يعني أنه ليس لدينا أي خيار سوى الإغلاق العام".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 3594 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

وبلغ عدد ضحايا كورونا في إسرائيل منذ مارس 3111 حالة، فيما عدد الحالات النشطة 26275، بينها 472 حالة خطرة.

المصدر: "i24news"