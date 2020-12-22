نتنياهو: المحكمة العليا الإسرائيلية غير مخولة بمناقشة "قانون القومية"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المحكمة العليا الإسرائيلية لا تملك صلاحية مناقشة "قانون القومية" الذي يعد من القوانين الأساسية التي سنها الكنيست.

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وأضاف: "لا تملك المحكمة صلاحية مناقشة القوانين الأساسية لأنها صادرة عن الكنيست أعلى معيار دستوري في البلاد وأهم تعبير أساسي عن مبدأ حكم الشعب".

وتابع: "للمحكمة دور مهم جدا في النظام الديمقراطي لكنها ليست حاكما مطلقا".

وقال إن قانون القومية يحدد ما كان دائما وسيظل دائما واضحا: دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، لذلك فإن الشعب اليهودي فقط هو من يتمتع بحقوق قومية.

وتابع: "خلافا للادعاءات المضللة، لا يضر القانون بالحقوق الفردية لأي شخص - يهودي، عربي، درزي، شركسي أو بدوي. الجميع متساوون في دولة إسرائيل، لكن القانون الأساسي يرسخ الهوية الوطنية للدولة كدولة يهودية، ورموزها ولغتها، والتزامها تجاه الشعب اليهودي أينما كان".

واستمعت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء، بهيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا إلى الطعون المقدمة ضد "قانون القومية" الذي صادق عليه الكنيست قبل أكثر من عامين.

المصدر: RT