منظمة ألمانية تندد بتهجير المسيحيين من الشرق الأوسط

حذرت المنظمة الألمانية للشعوب المهددة، من إقصاء المسيحيين في الشرق الأوسط.

وقال مدير المنظمة أولريش ديليوس اليوم الثلاثاء بمدينة غوتينغن الألمانية: "مهد المسيحية سيخلو قريبا من المسيحيات والمسيحيين، إذا لم يتوقف التهجير الخطير للأقلية الدينية من المنطقة".

وأضاف: "قديما دفع السكان المسيحون المحليون في الشرق الأوسط لاعتناق الإسلام بشكل جماعي، واليوم يجبرون في المقابل على الهجرة".

وحسب بيانات المنظمة، تراجع عدد المسيحيين في سوريا منذ 2010 بـ50% وانخفض إلى نحو 600 ألف شخص.

وأضافت المنظمة أن نسبة المسيحيين في العراق انخفضت خلال 30 عاما من 5% إلى 0.4% فقط من إجمالي المواطنين.

وأشارت إلى أن الوضع صعب في تركيا ولبنان، لافتة إلى أن "الأعداد المخجلة" توضح أن على الاتحاد الأوروبي التصرف في النهاية والعمل على ضمان حرية العقيدة.

المصدر: د ب أ