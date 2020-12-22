إسرائيل مقبلة على انتخابات مبكرة مع انتهاء مهلة إقرار الميزانية

تتوجه إسرائيل إلى رابع انتخابات عامة خلال أقل من عامين، بعد إخفاق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه الرئيسي في الحكم بيني غانتس في تسوية خلاف الميزانية.

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وصوت البرلمان الإسرائيلي مساء الاثنين برفض محاولة من نتنياهو وغانتس لتأجيل الموعد النهائي في منتصف ليل اليوم الثلاثاء لإقرار الموازنة.

وبمقتضى القانون يؤدي عدم إقرار الميزانية في موعدها إلى إجراء انتخابات في مارس المقبل، وحتى الآن لم يقر مجلس الوزراء أو النواب الميزانية ومن المستحيل أن تتم هذه العملية في يوم واحد.

وما لم تحدث مفاجأة في اللحظات الأخيرة، فإن إجراء انتخابات سيلقي نتنياهو في ساحة "معركة البقاء" في ظل تصاعد الغضب الشعبي من النهج الذي اتبعه في التصدي لأزمة كورونا واتهامات جنائية بالفساد موجهة له بساحات القضاء.

وكان نتنياهو رئيس حزب الليكود اليميني ووزير الدفاع غانتس رئيس حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط قد شكلا حكومة وحدة في مايو بعد ثلاث جولات من الانتخابات منذ أبريل 2019.

ويقضي اتفاقهما بأن يتولى غانتس رئاسة الوزراء في نوفمبر المقبل وإقرار ميزانية لعامي 2020 و2021.

المصدر: رويترز