إيطاليا.. اعتقال امرأة قتلت شخصين من ألبانيا ووضعت جثتيهما في حقائب

أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على امرأة على خلفية مقتل زوجين ألبانيين عثر على جثتيهما مقطعتين في أربع حقائب بالقرب من فلورنسا.

وتم اكتشاف جثتي الزوجين في وقت سابق من هذا الشهر في حقل قريب من سجن سوليسيانو، وتم تحديد هويتهما وهما شبيتيم وتيوتا باشو، إذ تم الإبلاغ عن اختفاء الزوج والزوجة في نوفمبر 2015.

وكانا قد سافرا إلى إيطاليا لزيارة ابنهما الذي كان مسجونا في سوليسيانو بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال صديقة ابنهما السابقة (36 عاما) وهي أيضا ألبانية، واتهامها بالقتل وتشويه الجثتين وإخفائهما.

المصدر: د ب أ