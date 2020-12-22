"معا": إسرائيل تضع يدها على 4 ملايين دولار "من إيران لحماس"

وقع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، أمرا بمصادرة 4 ملايين دولار بادعاء أنه تم تحويلها من إيران إلى حركة "حماس" في قطاع غزة.

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ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر عبرية، أنه جاء توقيع القرار بناء على توصية من القيادة الاقتصادية الوطنية "لمكافحة الإرهاب" التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلي.

ووفق الوكالة، ادعت إسرائيل أن الأموال التي تم تحويلها إلى "حماس" عبر شركة صرافة، كانت مخصصة لتطوير البنية التحتية العسكرية للحركة في غزة، بما في ذلك إنتاج الأسلحة ودفع رواتب لعناصرها.

وأوضحت المصادر العبرية، أن قرار المصادرة تم بحق رجل الأعمال الغزي زهير شلمخ وشركة الصرافة "المتحدون" التي يمتلكها.

المصدر: معا