خبير: "عصر الصين" يلوح في الأفق

قال الخبير الاقتصادي الروسي بافيل تبلوخين، إن وباء فيروس كورونا المستجد قام بتعجيل عملية تغيير "العصر الاقتصادي" في العالم، ولاح في الأفق "عصر الصين".

وأضاف تبلوخين، الشريك في شركة ماتريكس كابيتال: "كانت النتيجة الرئيسية، لظهور وانتشار هذا الفيروس في عام 2020 تغيير في العصر الاقتصادي. بكل المؤشرات، نحن ندخل عصرا جديدا، عصر الصين. هذا الفيروس، بالطبع، عجل هذه العمليات".

وشدد الخبير، على أن الصين أخذت بالفعل تتخطى الولايات المتحدة في قائمة الاقتصاد العالمي. الصين الآن أصبحت أكبر اقتصاد في العالم، وعادلت القوة الشرائية في عام 2020 هناك، 24 تريليون دولار، اي أكثر من الولايات المتحدة بـ20٪ تقريبا.

وأشار تبلوخين إلى أنه حدث ذلك، عدة مرات على مدار الأربعمائة عام الماضية. تغيرت العصور والحقب وتوالت الدول والإمبراطوريات على قمة الاقتصاد العالمي.

لقد سيطرت إسبانيا على العالم في القرن الثامن عشر، حلت محلها بريطانيا في القرن التاسع عشر، ويرتبط القرن الـ20 تقليديا بالعصر الأمريكي. والآن أخذت تنتهي الهيمنة الأمريكية، وجاء عصر الصين.

وأضاف تبلوخين: "التغيير الحالي للعصر يغير صورة وعقلية العالم بأسره. وستصبح روسيا المستفيد الرئيسي من هذا التغيير كمورد رئيسي للمواد الخام للصين".

المصدر: نوفوستي