برلين: روسيا تحظر دخول موظفين من الجهاز الحكومي الألماني

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن روسيا فرضت حظر دخول على موظفين في الجهاز الحكومي الألماني ردا على عقوبات فرضتها برلين سابقا ضد روسيا على خلفية "قضية نافالني".

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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوزارة قولها إن نبأ الحظر نقلته القائمة بالأعمال بالنيابة للبعثة الألمانية في موسكو، بياتي غجيسكي، بعد استدعائها من قبل وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوزارة الألمانية إلى أن "أسماء الأشخاص المستهدفين لم يتم ذكرها، وسيعلمون عن العقوبات المفروضة ضدهم فقط لدى دخولهم إلى روسيا".

وسابقا اليوم، استدعت وزارة الخارجية الروسية غجيسكي، إلى جانب سفيري فرنسا والسويد لدى موسكو، بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا تتعلق بقضية المدون الروسي أليكسي نافالني.

وأعلنت الوزارة الروسية أنها ستصدر "قائمة سوداء" بشخصيات أوروبية متورطة في فرض العقوبات على روسيا، مشددة على أن موسكو سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليها بذريعة وقوف الدولة الروسية وراء محاولة اغتيال نافالني باستخدام مادة سامة.

وذكرت الوزارة أنها تعتبر هذه العقوبات غير مقبولة، مؤكدة أن الخطوات غير الودية من قبل الغرب "ستلقى الرد المناسب".

المصدر: نوفوستي