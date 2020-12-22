الأمم المتحدة تسعى لوصول فريقها إلى تيغراي بأقرب وقت للتحقق من الانتهاكات

تسعى الأمم المتحدة لوصول فريقها الميداني إلى مدينة تيغراي الإثيوبية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك جرائم قتل جماعي، قد ترقى إلى جرائم حرب.

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وقالت منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت اليوم الثلاثاء إنه "إذا قتل مدنيون عمدا على يد طرف أو أطراف في النزاع، فإن عمليات القتل هذه ستكون بمثابة جرائم حرب ويجب أن تكون هناك تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة لإقرار المساءلة وضمان العدالة" .

ووصفت المنسقة الحوادث التي وقعت هناك بأنها "مفجعة" و "مروعة"، وكان من بين الأحداث التي ذكرتها القتل المزعوم لعدة مئات من الأشخاص، معظمهم من الأمهريين، في بلدة ماي كادرا الشمالية الغربية في 9 نوفمبر.

بدورها، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، في إفادة إعلامية افتراضية في جنيف، إن مكتبها أجرى محادثات مع الحكومة الإثيوبية وكان يهدف إلى إعداد فريق للتحقق من الانتهاكات الحقوقية في أقرب وقت ممكن.

وأضافت ثروسيل أن بعض حوادث القتل الفردي للمدنيين ألقي باللوم فيها على ميليشيا "فانو" من ولاية أمهرة، التي يعتقد أنها متحالفة مع الحكومة.

ولفتت إلى أن المعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة تشير باستمرار إلى انتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع.

وكان وصول العاملين في المجال الإنساني مستحيلا حتى الأيام الأخيرة، ويسعى العاملون في مجال حقوق الإنسان الآن إلى الوصول إلى الأرض للتحقق من التقارير.

وحتى الآن، تراقب الأمم المتحدة الوضع عن بعد وحصلت على بعض معلوماتها من اللاجئين من بين عشرات الآلاف الذين فروا إلى السودان.

وينفي الطرفان أن قواتهما ارتكبت فظائع ويلقي باللوم على الطرف الآخر في قتل المدنيين.

ويصعب التحقق من مصداقية جميع الأطراف لأن روابط الاتصالات السلكية واللاسلكية كانت معطلة في معظم فترات الصراع وتسيطر الحكومة بإحكام على الوصول إلى المنطقة.

ويقاتل الجيش الإثيوبي القوات المتمردة في منطقة تيغراي الشمالية منذ أكثر من ستة أسابيع في صراع أدى إلى نزوح ما يقرب من 950 ألف شخص.

المصدر: رويترز