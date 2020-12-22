إيطاليا.. رفع الحجز الإداري عن سفينة تابعة لجمعية إنسانية

رأى فريديريك بينارد، مدير قسم العمليات في جمعية الإنقاذ في البحر المتوسط، أن "اليوم يصادف نهاية سباق طويل، ومكلف وصعب، مع الزمن"، وذلك بعد رفع الحجز الإداري عن سفينة تابعة للجمعية.

إقرأ المزيد

وقال بينارد: "عملت فرقنا ليلا ونهارا على مدار الأشهر الخمسة الماضية، لتتمكن سفينتنا (أوشن فايكينغ) من الإبحار، وإنقاذ الأرواح مرة أخرى، وفي غضون ذلك قضى مئات الأشخاص في عرض البحر".

وتابع مدير قسم العمليات في جمعية "Sos Mediterranee": "لقد كان مؤلما للغاية بالنسبة لنا، نحن رجال الإنقاذ البحريين، أن نحرم من إمكانية إنقاذ الأرواح، لأن السلطات الإيطالية لم تعد فجأة تعتبر سفن المنظمات غير الحكومية آمنة بما فيه الكفاية".

وأشار إلى أنه "لم يتبع الحجز الإداري للسفن اهتماما من قبل الدول الأوروبية"، مؤكدا أنه "من المفترض أن تكون المسؤولة عن ضمان إنقاذ الأرواح في البحر".

وأعرب بينارد عن "امتنانه للغاية"، للدعم الهائل الذي تلقته الجمعية من المواطنين الأوروبيين، لافتا إلى أنه "في ديسمبر، قام فريق المنظمة، بدعم من طاقم حوض بناء السفن، بتركيب معدات أمان إضافية لاستخدامها في حالة الحاجة لإخلاء السفينة، أثناء تواجد ناجين على متنها"، موضحا أن السفينة ستتوجه إلى مرسيليا للتزود بالوقود، لنقل الفرق الطبية، وكوادر الإنقاذ".

وقالت المنظمة غير الحكومية: "سيخضع رجالنا لحجر صحي وقائي قبل الصعود على متن السفينة، وسيتم اختبارهم عدة مرات للكشف عن عدوى فيروس كورونا".

جدير بالذكر أن سفينة "أوشن فايكينغ" التابعة للجمعية بقيت محتجزة لمدة خمسة أشهر في بلدة "بورتو إيمبيدوكلي" بصقلية.

المصدر: "أكي"