سالفيني ردا على برلسكوني: لا أرى جانبا سلبيا في تدخل خارجي أو دفع فدية لتحرير الصيادين

قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي المعارض ماتيو سالفيني إن "دفع المال لإطلاق الصيادين الصقليين من ليبيا لن يكون فضيحة"، مؤكدا أن إطلاق هؤلاء جاء نتيجة جهود الاستخبارات الإيطالية.

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ولفت سالفيني، تعليقا على إطلاق سراح 18 صيادا من أسطول "ماتزارا ديل فاللو" من ليبيا، إلى أن "زعيم حزب "فورتسا إيتاليا" المعارض، سيلفيو برلسكوني يقول إنه تم إطلاق سراح الصيادين بفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما أنا أعلم أن ذلك كان بفضل جهود استخبارتنا".

وأكد سالفيني، الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية، في تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية، أن "لديه دليلا على ما فعلته الاستخبارات الإيطالية"، وأضاف: "على أي حال، إذا كانت هناك مساعدة خارجية، لا أرى جانبا سلبيا في الأمر".

وبشأن فرضية دفع فدية لتحرير الصيادين، قال السيناتور المعارض: "لقد دفعنا لأشخاص في حالات مختلفة تماما، وليس لمن كانوا يصطادون في عرض البحر، فلن تكون فضيحة إذا دفعنا أيضا في هذه الحالة".

المصدر: آكي